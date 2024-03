Suslov si ferma in Nazionale: un mese di stop

Brutte notizie in casa Verona dalle Nazionali. Tomas Suslov sarà costretto a fermarsi per un po' di tempo. Il centrocampista slovacco infatti si è infortunato nel corso dell'amichevole contro l'Austria e oggi è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la rottura parziale dei legamenti della caviglia sinistra. Per lui si parla di almeno un mese di stop

