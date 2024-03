Lazio-Juve, Kean si candida per maglia da titolare

Moise Kean è nuovamente pronto per essere protagonista con la maglia bianconera nel finale di stagione. L'attaccante - che nel 2023/2024 non ha ancora segnato, anche a causa di problemi fisici - potrebbe giocare dal primo minuto nella sfida in trasferta contro la Lazio. Con Vlahovic squalificato e Milik infortunato l'ex Psg si giocherà un posto in avanti con Chiesa e Yildiz. Nel video le ultime news dall'inviato alla Continassa Francesco Cosatti

