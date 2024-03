L'attaccante della Roma, che era stato costretto a saltare la gara contro l'Irlanda a causa di un problema all'anca, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni e potrebbe scendere in campo dal primo minuto nell'amichevole di martedì sera contro l'Inghilterra

Arrivano buone notizie da Dublino per la Roma di Daniele De Rossi, con Romelu Lukaku che nella giornata di lunedì è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni nel ritiro del Belgio . L'attaccante giallorosso era stato costretto a saltare l'amichevole contro l'Irlanda (terminata 0-0) e la trasferta di Brighton in Europa League a causa di un problema all'anca che sembra essere del tutto risolto.

Verso una maglia da titolare contro l'Inghilterra

Lukaku dunque è pronto a mettersi a disposizione del ct Tedesco e potrebbe giocare dal primo minuto l'amichevolte contro l'Inghilterra in programma martedì alle 20:45. Archiviati gli impegni con il Belgio "Big Rom" tornerà in Italia per vivere questo finale di stagione con la sua Roma, che lunedì 1 aprile sarà impegnata alle 18 sul campo del Lecce.