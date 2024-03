La sorpresa di Pasqua? Ritrovare il miglior Thuram

Il francese non segna da metà febbraio e nel 2024 il suo rendimento è in calo. A Pasquetta saranno lui e Lautaro (tornato al gol in Nazionale dopo un anno e mezzo) a guidare l'attacco dell'Inter contro l'Empoli

Nell’uovo di Pasqua l’Inter cerca la… ThuLa . Servono i due attaccanti titolari per battere l’Empoli e avvicinarsi ancora di più allo scudetto. Se Lautaro si è sbloccato in nazionale, ora tocca a Thuram . Il francese è stato la sorpresa di questo campionato . Arrivato a parametro zero con incognite tattiche riguardo al suo ruolo, ha spiazzato difese e scettici con gol e giocate. Ha dato velocità e dribbling, imprevedibilità a tutto l’attacco nerazzurro: 10 gol in campionato, 7 assist e tante finezze.

La flessione di marzo

L’unico dato non positivo è che nell’ultimo mese, dopo l’infortunio con l’Atletico Madrid, ha perso un po’ di smalto. Il gol, infatti, gli manca dal 16 febbraio con la Salernitana. Poi il problema in Champions, due partite saltate e 4 giocate senza incidere. Nel 2024 le sue medie si sono abbassate, ma questo non toglie che Thuram rimanga un asso nella manica di Inzaghi. Tanto più che adesso arrivano le partite decisive per lo scudetto. Quelle in cui serve la miglior ThuLa. Con Thuram sorpresa dell’anno e non solo a Pasqua.