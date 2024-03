Non è ancora partito il Milan per Firenze, dove domani giocherà contro la Fiorentina: la squadra è ferma a Malpensa Prime per un piccolo problema tecnico che ha ritardato la partenza, inizialmente prevista per le 18.30. Si era deciso di andare in volo e non in treno per evitare traffico del weekend pasquale

FIORENTINA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI