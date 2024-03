Nel corso del match tra Genoa e Frosinone, Retegui e Malinovskyi sono stati costretti ad abbandonare il campo a causa di problemi fisici. Trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Retegui (avrebbe saltato comunque la prossima partita in casa dell'Hellas per squalifica). Risentimento ai flessori della coscia sinistra per Malinovskyi, entrato al 45' e sostituito al 63'. Per entrambi seguiranno accertamenti nei prossimi giorni

