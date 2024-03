Il centrocampista giallorosso è tornato a parlare dell'esonero di Mourinho al Corriere dello Sport: "Non c'è mai stata nessuna fronda contro di lui, sono tutte falsità. I Friedkin non ci hanno chiesto pareri sul mandarlo via. Credetemi: abbiamo saputo cosa stava accadendo quando lo hanno comunicato a lui". Poi su De Rossi: "Da allenatore sta facendo cose incredibili e non erano scontate. Per me deve rimanere anche nella prossima stagione" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Archiviata la sosta della nazionali la Roma di Daniele De Rossi è pronta a tornare in campo, con i giallorossi che scenderanno in campo lunedì alle 18 a Lecce. Uno dei calciatori che sicuramente ha beneficiato di questo stop del campionato è Bryan Cristante: "La sosta mi è servita per recuperare e per superare il problema alla schiena, per questo ho saltato anche la Nazionale - ha dichiarato il centrocampista in un'intervista al Corriere dello Sport. Sono pronto per questo finale di stagione".

"Mou? Nessuna fronda. De Rossi deve restare" Il centrocampista giallorosso, poi, parla dell'esonero di Mourinho: "Non c'è mai stata nessuna fronda contro Mou, sono tutte falsità. Il calcio funziona così, quando le cose non vanno il primo a saltare è l'allenatore. Anche se non è l'unico colpevole. Se i Friedkin ci hanno chiesto un parere sul mandarlo via? Altra cavolata. Credetemi: abbiamo saputo cosa stava accadendo la mattina in cui la notizia è stata comunicata a lui". Dallo Special One a De Rossi, prima compagno di squadra e ora allenatore: "Ringrazierò sempre Daniele, che mi nominò come esempio nella conferenza di addio alla Roma da giocatore. Da allenatore sta facendo cose incredibili e non era scontato visto il contesto. Come lo chiamo? Mister, ma se prendiamo un caffè al bar magari scappa di chiamarlo Daniele. Per me deve restare anche nella prossima stagione".

"Obiettivo Champions League" Cristante in chiusura spende due parole sugli obiettivi stagionali e sul suo futuro: "La Roma è una squadra forte, deve stare tra le prime quattro. L'obiettivo è tornare in Champions League, non bisogna nascondersi. Se mi vedo per sempre in questo club? L'idea c'è. Ho altri tre anni di contratto e la società sta costruendo una strada giusta".