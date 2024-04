Solamente contro il Milan (5.6%), il Lecce ha una percentuale più bassa di successi interni che contro la Roma (5.9%) tra le squadre affrontate almeno cinque volte in match casalinghi in Serie A: una vittoria, sette pareggi e nove sconfitte il bilancio dei salentini nelle 17 sfide ai capitolini andate in scena al Via del Mare in questa competizione.