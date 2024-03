Nel match contro il Napoli, Scalvini è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Sembra essersi stirato dopo un salvataggio su Osimhen, in cui si è allungato prima di chiedere il cambio dolorante. "Scalvini ha un risentimento, nell’ultima azione è intervenuto per salvare un gol e vedremo", dice Gasperini. "Preoccupa un po’ di più rispetto a Zappacosta". Saranno dunque svolti i dovuti accertamenti

LE PAROLE DI GASPERINI