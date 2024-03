Allenatore e match winner della partita col Monza in coro: "Europa? Vogliamo provarci e ci crediamo". Juric aggiunge: "A inizio anno abbiamo avuto qualche difficoltà, poi abbiamo svoltato. Ora è un piacere allenare questa squadra, vedo i miei calciatori come degli amici. Si divertono e io non devo gridare" - ha detto a DAZN

E dire che questo Torino, dopo le prime dieci giornate di campionato, occupava il quattordicesimo posto: "A inizio anno abbiamo avuto qualche difficoltà, non eravamo al livello giusto - spiega Juric -. Poi siamo stati tutti bravissimi a prendere scelte difficili, a cambiare mentalità e siamo diventati tosti. Ora è un piacere allenare questa squadra, sento i miei calciatori come amici. Si divertono, io non devo gridare e tutti lavorano sempre sul serio. La nostra è stata una scalata spettacolare". Su Sanabria: "E' forte, ha giocato tanto tempo sul dolore ma, in questa settimana di stop, ha recuperato bene. Non c'è solo il gol di positivo, ma anche la voglia con cui è entrato".

Sanabria: "Europa? Ci crediamo"

Non potevano mancare le parole dell'uomo del rigore decisivo: "E' un momento importante, lavoriamo per questo: entrare in campo ed aiutare la squadra - sono state invece le parole di Sanabria a DAZN -. Juric è fondamentale sia per me che per la squadra, mi ha trasmesso sempre la sua fiducia". E sull'Europa: "Ci crediamo fino alla fine, siamo un gruppo forte e anche nelle difficoltà siamo riusciti ad uscire dal buio. Vogliamo continuare così perché la strada è ancora lunga".