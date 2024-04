Pioli verso la conferma: il futuro è rossonero

Già una volta era stato capace di cambiare il corso degli eventi . Estate 2020, quella post lockdown, Gazidis aveva pensato di affidare la squadra a Rangnick, ma lui, grazie a una sorprendente striscia di vittorie, era riuscito a strappare il rinnovo e tenersi stretta la panchina. È stata la fortuna del Milan , capace di conquistare nei tre anni successivi un secondo posto, un incredibile scudetto e una straordinaria semifinale di Champions League. Quando è sembrato sul punto di affondare, Pioli ha sempre saputo trovare il modo giusto per riemergere e ripartire di slancio . Anche stavolta, quando le voci in autunno su un suo futuro lontano da Milano sembravano sempre più insistenti, a causa di risultati deludenti in campionato, eliminazione dalla Champions e tanti, troppi infortuni. Ha abbassato la testa e continuato a lavorare, ha rosicchiato 13 punti alla Juve, consolidato il secondo posto con ampio margine sul quinto e ed è andato avanti in Europa League riportando il Milan tra le favorite.

Se Ibra l'aveva spronato a continuare così per tenersi la panchina, Scaroni l'ha confermato senza alcun dubbio. I giocatori si sono esposti per lui, da Leao a Florenzi e lo stesso Pioli non ha mai smesso di professare il suo amore per il club. I presupposti per andare avanti insieme sembrano esserci tutti, compreso il fatto che trovare un allenatore che possa fare meglio, risultati alla mano, sarebbe complicato o comunque un grosso rischio. Decisione rinviata a fine stagione dunque ma il futuro, ad oggi, sembra sempre più suo.