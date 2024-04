Dybala e Pellegrini tornano titolari con la Lazio

Poca qualità, gioco insufficiente risultato deludente. C’è tutto questo nella partita di Lecce a cui aggiungere un rigore netto non assegnato. La Roma torna delusa e il calendario si complica in campionato a cominciare dal derby di sabato prossimo contro la Lazio. La buona notizia per De Rossi però sono i recuperi di Dybala, Pellegrini e Spinazzola

E' una Roma che torna delusa da Lecce . Poca qualità, gioco insufficiente risultato deludente. C’è tutto questo nella partita del via del Mare a cui aggiungere un rigore netto non assegnato. Rimane il livello della prestazione insufficiente di una squadra totalmente dominata dal Lecce su intensità nei duelli, corsa e anche contenuti tecnici. Il pareggio va stretto alla squadra di Gotti e va di lusso alla Roma evidentemente condizionata dall’assenza di Dybala e Pellegrini . Se a una squadra che vuole dominare il gioco con il possesso palla mancano i due calciatori di maggiore qualità il prezzo da pagare è troppo alto

De Rossi, nel derby tornano Pellegrini e Dybala

Non hanno dato soddisfazione a De Rossi né la scelta di puntare su un centrocampo troppo muscolare né la prestazione dei due esterni offensivi. Troppo nascosto Zalewski leggermente più presente Baldanzi mai protagonisti a sufficienza. Il quarto posto si allontana ma per la Roma c’è la buona notizia del ritorno dei suoi calciatori migliori. Pellegrini ha scontato la squalifica, Dybala ha rimesso piede in campo negli ultimi minuti a Lecce e Spinazzola è tornato a lavorare in gruppo. Nel derby di sabato prossimo si partirà con la massima cifra di qualità a disposizione