La rivista calcistica inglese ha stilato un elenco dei 32 migliori attaccanti della storia del calcio italiano. In testa c'è il Divin Codino, seguito sul podio da Giuseppe Meazza e Paolo Rossi. Ciro Immobile è l'unico calciatore ancora in attività presente in classifica. Del Piero precede Totti, rispettivamente in sesta e ottava posizione. Di seguito la classifica dei migliori attaccanti italiani secondo FourFourTwo

