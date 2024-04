Inzaghi ritrova Arnautovic: a Udine sarà convocato

L'attaccante austriaco - infortunaosi un mese fa a Bologna - sarà nuovamente tra i convocati di Inzaghi per la trasferta di Udine, in programma lunedì 8 aprile. Arnautovic è infatti tornato a lavorare in gruppo, così come Cuadrado (che però necessita di più tempo per tornare in condizione). De Vrij invece lavorerà coi compagni a partire da domani o sabato. Nel video le ultime news dall'inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi

