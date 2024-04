De Rossi e Tudor si aggiungono alla lista degli allenatori che vivranno il loro primo derby da subentrati. Dal 1996 a oggi ci sono 13 precedenti, sette per la Roma e sei per la Lazio: bilancio favorevole per i giallorossi, meno per i biancocelesti. Ecco come sono andati gli allenatori subentrati di Roma e Lazio al loro primo derby

