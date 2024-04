Alessandro Bastoni non si è allenato insieme ai compagni per un leggero affaticamento ai flessori. Anche De Vrij ancora a parte: domani è previsto il ritorno dell'olandese in gruppo, dopo il risentimento muscolare all'adduttore accusato con la nazionale. Da valutare la presenza di entrambi per la trasferta di Udine, in programma lunedì 8 aprile. Partita che potrebbe avvicinare ulteriormente l'Inter allo scudetto

Leggero affaticamento muscolare ai flessori per Alessandro Bastoni, che oggi non si è potuto allenare con i compagni ad Appiano Gentile, a tre giorni dalla trasferta di Udine. Il difensore verrà valutato da Simone Inzaghi tra sabato e domenica, per decidere se convocarlo per il posticipo della 31^ giornata di Serie A. Domani invece sarà il giorno del ritorno in gruppo per Stefan De Vrij. L'olandese si era fatto male due settimane fa in allenamento con la nazionale. Ora il risentimento muscolare all'adduttore è risolto e il difensore potrà tornare a disposizione dell'allenatore.