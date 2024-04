Juric: "Classifica giusta, serve ultima pazzia"

Le parole dell'allenatore del Torino in conferenza stampa: "Sono soddisfatto della mia squadra, ma la differenza tra noi e chi lotta per salvarsi è minima. Di conseguenza a Empoli sarà molto complicata: li ho visti a San Siro e mi sono piaciuti, non penso minimamente al derby contro la Juve della prossima settimana". Match in diretta sabato alle 20.45 su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251- e in streaming su NOW

"La classifica è sempre giusta, ci manca l'ultima pazzia per spingere forte e ottenere qualcosa che tre mesi non avrei pensato possibile: dobbiamo andare avanti così, l'unico rammarico è legato ai tanti infortuni": l'allenatore del Torino, Ivan Juric alla vigilia della trasferta di Empoli, continua a credere fortemente all'Europa. "Sono soddisfatto della mia squadra, ma la differenza tra noi e chi lotta per salvarsi è minima - spiega alla vigilia della trasferta di Empoli - di conseguenza in Toscana sarà molto complicata: li ho visti a San Siro e mi sono piaciuti, non penso minimamente al derby contro la Juve della prossima settimana". Sull'aspetto psicologico in questo finale di stagione: "Tutto parte dagli allenamenti, non è che fai un discorso e poi sistemi. Bisogna sempre andare forti, in partita serve fare ciò che si è provato. Dobbiamo essere sempre sul pezzo, ma mi sembra un Toro maturo: anche nelle difficoltà siamo sempre tosti. Il lavoro sulla testa si crea con il tempo e con gli allenamenti per poi portarlo in partita". Infine una considerazione sulla sua crescita personale in panchina: "Mi sento molto evoluto. Ho affrontato situazioni diversamente rispetto al passato. Non è solo il campo e tattica, anche altre situazioni che prima non avevo".