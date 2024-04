Le probabili formazioni del derby Roma-Lazio

Sabato 6 maggio alle 18 si gioca il derby tra Roma e Lazio. Due ballottaggi in difesa per De Rossi: Celik e Llorente sono in vantaggio su Karsdorp e Smalling. Dybala torna titolare. Tudor deve fare a meno degli infortunati Provedel e Zaccagni, sostituiti da Mandas e Felipe Anderson (schierato sulla fascia sinistra). A centrocampo Cataldi dovrebbe prendere il posto di Vecino. In attacco Immobile sembra favorito su Castellanos

LA CONFERENZA LIVE DI TUDOR