Il Monza sogna l'aggancio in classifica al Napoli, avversario questa domenica alle ore 15 all'U-Power stadium. Palladino in conferenza: "Uno stimolo sfidare quelli che hanno stravinto il campionato pochi mesi fa. Napoli è la mia città, mi sarebbe piaciuto giocarci da calciatore... Troppe volte si dà per scontato quello che fa il Monza, vogliamo alzare l'asticella e fare qualcosa di incredibile".

"Affrontiamo una squadra forte: hanno avuto difficoltà, ma sono pur sempre i campioni d'Italia in carica. La partita è stimolante sotto tutti i punti di vista, non solo per la classifica". A dirlo è l'allenatore del Monza Raffaele Palladino alla vigilia della sfida al Napoli di domenica alle 15. "Il Napoli ha grandi palleggiatori e tiratori - prosegue Palladino -, per noi è un grande stimolo affrontare chi ha stravinto il campionato scorso". approfondimento Le probabili formazioni di Monza-Napoli

"Ho studiato le differenze tra Mazzari e Calzona" "Ci sono un po' di differenze tra Walter Mazzari e Francesco Calzona, le abbiamo analizzate in questi giorni e siamo pronti – prosegue Palladino, che poi torna sul suo legame con la sua città di nascita -: Quando penso a Napoli penso a quando ero ragazzino e giocavo per strada, dribblando i dossi e le pietre". Palladino svela di non avere mai avuto contatti con il club, da giocatore. "No, io a 15 anni sono stato acquistato dalla Juve e non ho mai avuto la possibilità di giocare per la squadra della mia città: sarebbe stato bello, perché ho sentimento per quella squadra".

"Proviamo a fare qualcosa di incredibile" "Troppe volte si dà per scontato quello che stiamo facendo – prosegue Palladino -. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa di storico e indimenticabile, ne sono orgoglioso. E sono ambizioso: il nostro obiettivo è alzare l'asticella e fare qualcosa di ancora più ambizioso. Davanti a noi abbiamo tanti scontri diretti e proveremo a fare qualcosa di incredibile".

"Pessina assenza pesante, Pablo Marì capitano" "L'assenza di Matteo Pessina (out per squalifica, ndr) per noi sarà pesante, ma chi lo sostituirà lo farà al meglio. A partire con la fascia al braccio sarà Pablo Marì". Col Napoli Palladino dovrà fare a meno anche di Danilo D'Ambrosio e Davide Bettella, infortunati. Per Samuele Vignato, invece, weekend da aggregato alla Primavera.

"Non parlo del ko col Toro" Palladino ha archiviato così la sconfitta contro il Torino, quando disertò la sala stampa del dopo gara: "A volte, a fine gara, quando si è arrabbiati si possono dire cose non appropriate. Non voglio parlare di arbitri: non l'ho fatto a fine partita, non lo farò nemmeno a distanza di una settimana. Lasciamo stare, concentriamoci sulla prossima partita".