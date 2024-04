"Infortunio? Esco solo se ho una gamba rotta"

In precedenza, subito dopo il fischio finale, Mancini aveva espresso tutta la sua emozione per il gol: "Mi batte il cuore fortissimo. Era il mio decimo derby e mi mancava il gol. Sono l'uomo più felice del mondo", le sue prime parole. "Non vincevamo il derby da tanto, i tifosi se lo meritano, loro sono sempre stati con noi. Oggi l'importante era vincere per noi, per i tifosi e per la classifica. I pantaloncini li ho regalati a questi splendidi tifosi (all'intervista si presenta con quelli che gli ha prestato Pellegrini, ndr), ma la maglia la voglio tenere per me, è quella del mio gol nel derby. L'inchino che ho fatto era per questa fantastica curva. C'è un grande affetto reciproco". Infine, ha spiegato il problema che, nel primo tempo, prima del gol, sembrava quasi costringerlo a chiedere il cambio: "Ho avuto un problemino, poi un altro. All'intervallo ho preso qualcosa, perché in queste partite esco solo se ho una gamba rotta. Starei troppo male a rimanere in panchina".