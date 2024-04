Gasp: "Cagliari ci sia da esempio per Liverpool"

Gian Piero Gasperini prova ad analizzare lucidamente la sconfitta di Cagliari, maturata con un'Atalanta che sembrava inizialmente in controllo dopo il vantaggio segnato da Scamacca: " Abbiamo preso un brutto gol. Il Cagliari non ci ha messo in difficoltà fino a quel punto. Hanno trovato energia e siamo andati in difficoltà. La sensazione è che il Cagliari avesse uno spirito battagliero importante - spiega - Sul piano tecnico abbiamo avuto diverse opportunità, ma abbiamo mancato nella qualità. Il divario tecnico non è così distante. Forse un pari sarebbe stato giusto".

"Prendiamo esempio dal Cagliari per il match con il Liverpool"

Non è passata inosservata la sostituzione di Bakker, entrato a inizio ripresa e sostituito prima della fine della gara: "Era in difficoltà, non saltava neppure di testa. E così non puoi giocare. Non era in condizione di continuare". L'Atalanta ha la chance di riscattare questa sconfitta nel match di Europa league contro il Liverpool: "Dovremo prendere esempio dal Cagliari di oggi. Il Liverpool è una squadra importante, ma sarà importante affrontare la gara così come il Cagliari l'ha affrontata oggi"