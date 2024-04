Inzaghi: "Squadra straordinaria, mi ha emozionato"

E' felice Simone Inzaghi al termine del successo dell'Inter sull'Udinese, una vittoria sofferta ma importantissima: "Voglio fare i complimenti all'Udinese che ha fatto una grande gara e perdere così dà fastidio ma penso che con queste qualità si possano salvare - esordisce - Poi complimenti a noi che abbiamo vinto una gara importante per il nostro percorso. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosina ma non avevamo concesso nulla, solo un gol rocambolesco. Eravamo sotto contro una squadra fisica e i ragazzi sono stati bravi. E' una vittoria importante, ne abbiamo fatte 26 su 31, è un grandissimo percorso ma non guardiamo tabelle o facciamo calcoli ma pensiamo gara dopo gara, domenica avremo il Cagliari, ci mancano ancora 8 punti in 7 partite e dobbiamo continuare a lavorare e ad andare tutti nella stessa direzione. C'è grande armonia, tutti si aiutano e chi subentra ci da una mano. Ho pensato che l'Udinese avrebbe pagato lo sforzo fisico e noi avevamo 10 giocatori pronti a subentrare. Ma l'emblema della partita è quella ricorsa di Mkhitaryan che ha chiuso su Thauvin nell'unica ripartenza concessa. Abbiamo vinto al 95', ci abbiamo creduto senza mai mollare: bisogna fare i complimenti a questi ragazzi, stanno facendo qualcosa di straordinario, mi stanno dando tutto e mi emozionano sempre".