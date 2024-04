Pellegrini: "Sento mia la maglia della Roma"

"La fascia deve essere portata tutti i giorni"

Pellegrini ha parlato anche dell'importanza della fascia da capitano, in passato indossata da Francesco Totti e Daniele De Rossi: "Sono due nomi che hanno fatto la storia della Roma. La fascia deve essere portata tutti i giorni. Giocare nella Roma è un grande onore per chiunque, figuriamoci per un ragazzino cresciuto a Cinecittà. Gol o assist? Inizialmente ero più per l'assist, ti permette di vivere di più l'azione grazie alla tua giocata e alla realizzazione del compagno. Ora ho sviluppato una passione per il gol".