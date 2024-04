Inter senza Lautaro: dubbio Arnautovic-Sanchez

L'Inter vuole conquistare il match point scudetto nella sfida contro il Cagliari a San Siro. Pavard squalificato in difesa: Inzaghi conta sul recupero di De Vrij e Bastoni. In avanti stop di un turno per il capitano e capocannoniere Lautaro: sarà corsa a due tra Arnautovic e Sanchez per affiancare Thuram. Una scelta che dovrà fare l'allenatore, che punta sull'importanza dei gol delle seconde linee per permettere ai nerazzurri di giocarsi la seconda stella in casa del Milan

Ci sono gli obiettivi, i numeri, gli infortuni e poi ci sono le squalifiche. Se lo scudetto si avvicina di giornata in giornata e i numeri parlano di una squadra che segna tanto e subisce pochissimo come neanche molte big d’Europa riescono a fare, il recupero di Bastoni con il Cagliari e quello probabile di De Vrij ammorbidisce una delle sue assenze per squalfica in difesa quella di Pavard. Per l’altra quella di Lautaro Martinez sarà una corsa a due tra Arnautovic e Sanchez. Piu presenze ma meno gare da titolare, solo una partita in piu in termini di minutaggio per l’attaccante austriaco ma stesso numero di gol (2) e numero di assist (3) per due giocatori che sperano di conquistare una maglia da titolare con il Cagliari e che hanno comuque dato meno di quello che ci si aspettava. Per Arnautovic complici anche un paio di infortuni che gli hanno fatto saltare comunque 8 partite. Di fatto ora che i gol pesano un po di più e in assenza del capocannoniere del campionato il loro contributo sarà fondamentale.

Inter, dalla panchina punti decisivi

Come ha dimostrato l’ingresso a Udine di Frattesi il miglior dodicesimo del campionato in grado di segnare gol pesanti e decisivi sfruttande comunque poche opportunità. Ma nelle grandi squadre si sa i dettagli fanno la differenza e l’idea di Inter corpo unico dovra ancora di più trovare la propria affermazione nel momento decisivo della stagione in cui anche due giocatori come Sanchez e Arnautovic dovranno provare a lasciare il segno nella conquista dello scudetto. La sfida con il

Cagliari in questo senso sarà una grande opportunità per loro ma soprattutto per l’Inter per garantirsi il primo match point scudetto.