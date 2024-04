leggi anche Giudice sportivo, per Mancini multa di 5.000 euro per la bandiera

"Il gesto di Mancini non lo avrebbe mai fatto un giocatore della Lazio, il nostro comportamento è completamente diverso da quello delle altre squadre ". Queste le parole del presidente biancoceleste, Claudio Lotito, a margine della presentazione di Euro 2024 a Villa Almone. Il giudice sportivo ha comminato al difensore della Roma 5.000 euro di multa per aver sventolato una bandiera della Lazio con sopra un topo , dopo il derby vinto 1-0 dai giallorossi. Sulla mancata squalifica a Mancini, Lotito ha aggiunto: "Ognuno è in grado di giudicare. Noi non possiamo che attenerci a quello che il giudice ha deciso , solo questo possiamo fare".

"Non capisco questa differenza con lo scorso anno"

La Lazio ha concluso la scorsa stagione in seconda posizione, alle spalle del Napoli campione d'Italia. Le premesse per vivere un'altra stagione da protagonista c'erano, ma non sono state mantenute dai biancocelesti, che occupano al momento l'ottavo posto in classifica. "Se ho preso Tudor è perché mi aspetto che possa dare una scossa e rimetterci in condizione di esprimere le nostre potenzialità", ha continuato Lotito, "durante lo scorso campionato alcuni calciatori hanno fatto delle prestazioni incredibili, quest'anno ne fanno altre. Mi dovrebbero spiegare perché. Molti ex Lazio mi dicono che li vizio troppo".