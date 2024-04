Milik a parte, Juve quasi al completo col Toro

Torino e Juventus si preparano per il derby, in programma sabato 13 aprile alle 18. Juric con Zapata e Sanabria davanti, rosa quasi al completo per Allegri. Manca soltanto Milik, che lavora ancora a parte ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

A Torino è la settimana del derby. Una partita sempre speciale, sia per il Toro che per la Juve, che si sfideranno sabato prossimo (13 aprile) alle ore 18. Proprio il derby sarà un banco di prova per i bianconeri di Massimiliano Allegri, per capire se la crisi è effettivamente alle spalle, dopo i segnali positivi visti in Coppa Italia contro la Lazio e nel primo tempo contro la Fiorentina, in Serie A, dove l'importante era tornare a vincere. Dall'altra parte c'è il Toro, a caccia del riscatto dopo il 3-2 subito a Empoli.

I numeri del derby I numeri dei derby passati sorridono alla Juventus. Negli ultimi sei derby disputati in casa del Torino, i bianconeri, infatti, hanno vinto cinque volte per 1-0. Si registra soltanto un pareggio: un 2-2, nella stagione 2020/21. Numeri pesanti per il Torino, che negli ultimi 29 anni ha vinto soltanto un derby: nel 2015, con Ventura in panchina, 2-1 in rimonta, con gol di Darmian e Quagliarella, dopo il vantaggio di Pirlo.

Le sfide del derby Juventus quasi al completo per il derby: manca soltanto Milik che si sta allenando a parte. Chiesa e Vlahovic sono pronti a fare coppia al Grande Torino. L’ultimo derby all’Olimpico Grande Torino, il 15 ottobre 2022, è stato deciso da Vlahovic in un momento di crisi della Juventus dopo le sconfitte con il Milan e il Maccabi Haifa. Chiesa, invece, ha segnato nel pareggio 2020/21, gara terminata 2-2. Torino pronto a scendere in campo con Zapata e Sanabria davanti. Proprio Sanabria ha segnato 3 gol alla Juventus, tra cui la doppietta dell'ultimo pareggio all'Olimpico Grande Torino. Un altro confronto interessante è quello tra Buongiorno e Gatti, i due simboli del derby. Stesso ruolo, stessa maglia, ma con colori molto diversi. E proprio sabato si sfideranno per la prima volta.