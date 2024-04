John Elkann, nella lettera agli azionisti Exor, ha specificato che sarà Giuntoli a plasmare la Juventus del futuro. Tutte le scelte saranno affidate a lui, a partire dalla decisione sull'allenatore: Allegri per adesso non è ancora stato convocato per discutere di un eventuale rinnovo, oppure di un addio o di una permanenza con il contratto in scadenza

Avanti (nuova) Juventus. Comanda Giuntoli. L’indicazione di John Elkann nella tradizionale lettera agli azionisti della Exor è perentoria. Se un anno fa Allegri era stato investito di un ruolo più ampio, come punto di riferimento tecnico in una stagione travagliata per i problemi giudiziari della società, questa volta Elkann si sofferma sul lavoro di Giuntoli a cui affida il compito di plasmare il futuro della Juventus. A lui vengono demandate tutte le scelte, compresa quella dell’allenatore. E Allegri non è stato ancora convocato da Giuntoli per discutere del suo futuro, che si tratti di un rinnovo, di un addio o di una permanenza col contratto in scadenza. Di sicuro, l’area di influenza di Giuntoli sarà decisamente maggiore rispetto a questi primi mesi a Torino. Il 2023 viene definito da Elkann come "anno della transizione" mentre la stagione in corso è "l’anno zero". Il derby contro il Torino dovrà confermare i passi avanti con Lazio e Fiorentina. Tutti a disposizione, tranne Milik. In attacco pronti Vlahovic e Chiesa alla ricerca dei gol per chiudere il discorso Champions, indispensabile per un bilancio sostenibile e ripartire con ambizioni di vertice. Come e con chi farlo spetterà poi soltanto a Giuntoli deciderlo.