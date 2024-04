Sanchez favorito su Arnautovic al posto di Lautaro

L'Inter si avvicina alla conquista del ventesimo scudetto. Domenica sera a San Siro la sfida contro il Cagliari. Sanchez in vantaggio su Arnautovic per sostituire lo squalificato Lautaro. Inzaghi pensa a Bisseck in difesa al posto di Pavard, anche lui fermato per un turno dopo il giallo rimediato a Udine

Adesso tocca a loro. Sanchez e Arnautovic. Contro il Cagliari Lautaro non ci sarà per squalifica e uno dei due dovrà prenderne il posto. Il cileno è favorito ma l’austriaco è ancora in corsa e, se anche non dal primo minuto, avrà comunque modo di rendersi utile. Il confronto tra i due per ora è pari. 4 gol totali e 2 in campionato. Ma ora arriva il bello e la possibilità di lasciare il segno nel momento più importante. Se Arnautovic è appena rientrato da un problemino muscolare, Sanchez, solo 4 volte titolare in questa Serie A, sta entrando con continuità in campo. Ecco perché è in vantaggio. I due tra l’altro si giocano anche il futuro. Con l’arrivo di Taremi lo spazio in attacco l’anno prossimo si ridurrà e anche per questo l’occasione col Cagliari è importante. Per il resto Inzaghi recupera De Vrij e prepara Bisseck al posto di Pavard squalificato.