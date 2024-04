Kvaratskhelia: "Se dovessi partire, mi mancherebbero tante cose di Napoli"

"Quando vinci il titolo una volta vuoi riuscirci di nuovo, provi a bissare il successo e a dare il massimo per farcela". Khvicha Kvaratskelia è tornato sulla conquista dello scudetto da parte del Napoli in un'intervista ai canali ufficiali della Serie A. Lo scorso anno, la squadra di Spalletti ha riportato il tricolore a Napoli dopo 33 anni e il georgiano spera di riuscire a ripetere quell'impresa in futuro . "Non avrei mai immaginato, neanche nei miei sogni più sfrenati, che un giorno sarei diventato campione d'Italia. Ci sono riuscito alla mia prima stagione e ho dato il via alla festa. Ho imparato tanto qui, non solo nel calcio ma proprio nella vita. Far parte di questa città è un'esperienza meravigliosa. Se dovessi andarmene sono sicuro che mi mancherebbero tante cose ".

"Ho mosso i miei primi passi per strada"

Kvaratskhelia ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, squadra nella quale ha esordito da professionista e in cui ha giocato fino al 2018, quando è stato comprato dal Rustavi. Poi le esperienze nel Lokomotiv Mosca, Rubin Kazan e nella Dinamo Batumi, prima di arrivare al Napoli nel 2022. Da promessa in Georgia a stella in Italia, ma Kvaratskhelia non ha scordato da dove è partito: "Ho mosso i miei primi passi nel calcio di strada, è lì che sono cresciuto. Penso che si possa vedere dal modo in cui gioco. Con gli amici fai tanti tocchi, ami avere la palla tra i piedi. E anche ora su campi veri e in grandi stadi provo ancora le giocate come facevo per strada".