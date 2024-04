Lo scudetto rivissuto attraverso le parole di giocatori come il capitano Di Lorenzo, Anguissa, Zielinski, Kvaratskhelia, Kim, Simeone, Juan Jesus, Elmas, Osimhen, Mario Rui, Lozano, Raspadori, Meret, Olivera, Lobotka, Politano, di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo come Fabio Cannavaro, Geolier, Toni Servillo, Silvio Orlando, Maurizio de Giovanni, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri, Marco D’Amore, Diletta Leotta, Paolo Condò, Robert Del Naja, Federica Zille, Pierluigi Pardo, Fabrizio Roncone, Francesco Repice, allenatori, di direttori sportivi e staff del Napoli, come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, Giuseppe Santoro e Nicola Lombardo e del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.