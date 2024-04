Non è arrivata la vittoria che il mondo granata si aspettava, ma il Torino esce a testa altissima dopo il derby. Termina 0-0 contro la Juventus, pareggio con qualche brivido nel primo tempo ma una ripresa dove il Toro si è fatto preferire e ha sfiorato il gol. Lo ha confermato Ivan Juric (espulso per proteste nel finale) nella sua analisi: " La squadra ha fatto un secondo tempo spettacolare . Abbiamo avuto occasioni, tanti corner e poi quella chance con Lazaro al 94’… Grande dispiacere, ma una ripresa di alto livello. Cosa ci manca nel confronto con le big? Siamo una squadra leggerina : Ricci, Linetty, Lazaro… Abbiamo creato tanto, bene sul campo. Se manca un pezzo, questo fa la differenza tra le grandi squadre e le altre. Manca la super qualità per vincere queste partite. Penso che abbiamo fatto benissimo in questi tre anni, ma abbiamo perso tanti giocatori tra cessioni e scadenze di contratto . Miranchuk, Belotti, Bremer, Brekalo e non solo, li abbiamo persi: sono stati sostituiti bene, ma manca quel pezzo. Siamo migliorati come punta centrale, ma abbiamo perso altrove. È un rammarico: da qualche mese facciamo tante cose buone, ci manca quel pezzo per arrivare più su ".

"Il Toro gioca per l'Europa, questo deve valere per tutti"

Sul problema della fase offensiva: "È la storia dei nostri giocatori. Mi aspettavo più gol da esterni e centrocampisti, ci manca l’apporto in quelle zone del campo. Creiamo tanto, non siamo bravi in questo. Non è una questione di attaccanti. Bisogna lottare, migliorare. Io lo vedo che ci siamo, siamo competitivi da cinque mesi a grandissimi livelli. Dispiace che non si può fare di più: se dovesse incastrarsi tutto…". Ma è stato l’ultimo derby di Juric? "No, l’ho vissuto come sempre. Qui mi trovo benissimo, sono orgoglioso dei ragazzi e c’è una grande armonia tra tutti. Volevamo vincere per i tifosi e per la storia del Torino. Stiamo facendo di tutto per arrivarci. Mia conferma legata all’Europa? Io penso che il Toro deve giocare per l’Europa e ora lo sta facendo. L’ambizione deve essere questa e deve valere per tutti, altrimenti non è accettabile. Io voglio finire bene, poi si vedrà con serenità".