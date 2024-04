Ha vinto il derby, ha vinto l'andata dei quarti di finale di Europa League, ma Daniele De Rossi sa che la prossima partita è sempre la più difficile: "La mentalità fa la differenza. Il Real vince in Champions, poi in Liga e poi di nuovo in Champions grazie all'atteggiamento, al di là della qualità dei giocatori e dell'allenatore. Bisogna rimanere attaccati alla manifestazione che si va a giocare e non c'è cosa più bella di vincere e continuare a lavorare per vincere", ha detto ai canali ufficiali della Roma. D'altronde, l'esempio negativo è recente ed è stato spesso evocato da De Rossi nelle ultime settimane: "Sto nel mondo del calcio e a Roma da tantissimo tempo, non mi toccano più di tanto gli elogi, i momenti positivi se non hai l'atteggiamento giusto durano poco. In testa ho l'accoglienza post Lecce per capire cosa mi verrà riservato se dovessimo fare male, mi interessano solo i risultati della squadra e la felicità di tutti quanti. Non dobbiamo commettere gli errori di quella partita anche a Udine, loro sono una squadra fisica e che non merita affatto la classifica che ha".

leggi anche 5^ italiana nella prossima Champions al 99,8%