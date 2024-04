Non arrivano buone notizie sulle condizioni del centrocampista rossoblù, uscito al 62' del match contro il Monza per un problema al ginocchio destro. Gli esami strumentali hanno infatti riportato una lesione del legamento crociato. Stagione finita per lo scozzese che si sottoporrà nelle prossime ore all’operazione dalla quale si avranno maggiori informazioni sui tempi di recupero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT