Premio "Enzo Bearzot" per Simone Inzaghi, che lunedì ha partecipato alla cerimonia di consegna presso il Salone d'Onore del Coni. "Per me è sempre emozionante tornare a Roma in una sala magnifica come questa e davanti a questa grandissima platea - ha commentato l'allenatore nerazzurro. Ricevere un premio così prestigioso è sempre un orgoglio e vorrei condividerlo con chi mi ha permesso di arrivare qui: la mia famiglia, la società e i giocatori". L'allenatore dell'Inter successivamente parla dello scudetto: "Sappiamo quello che abbiamo fatto da inizio stagione. Siamo vicini al traguardo che sognavamo e che abbiamo puntato dall'inizio. Ero sicuro di avere un gruppo solido, una società importante e un pubblico che ci ha sempre accompagnato calorosamente".