Marotta: "Futuro Inter roseo, spero Zhang resti"

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta a Roma ha presenziato al Premio Bearzot che è andato all'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi. Oltre ad elogiare il tecnico dell'Inter, confermando anche l'intenzione di rinnovargli presto il contratto, Marotta ha parlato anche del futuro del club: "Posso solo dire che ieri ho parlato con Steven Zhang, non è stato presente fisicamente ma lo abbiamo sentito quotidianamente e posso dire che è il proprietario perfetto. Sa delegare, rispetta perfettamente i ruoli e la speranza è che Steven Zhang possa andare avanti. Ci sono tutti i segnali positivi per questo, la nostra situazione è molto tranquilla dal punto di vista economico. Siamo sereni e speriamo di continuare con la famiglia Zhang". Oltre ad Inzaghi imminente anche il rinnovo di Lautaro Martinez: "Lautaro rinnova? Sì, sì", ha aggiunto Marotta, che ha parlato anche del proprio futuro in nerazzurro, "Io ho un contratto che termina nel 2027, sarò alla soglia dei 70 anni e farò le valutazioni del caso, potrei provare magari un’esperienza diversa. Intanto cerchiamo di ottenere ancora successi importanti, poi vedremo cosa succederà”.