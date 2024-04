Udinese-Roma, quando si gioca il recupero: le possibili date

Sarebbero due le ipotesi di date per completare la partita tra Udinese e Roma , valida per la 32^ giornata di Serie A e sospesa al minuto 73, per un malore accusato dal difensore giallorosso Ndicka: il 25 aprile oppure nella settimana fra il 13 e il 19 maggio .

Le possibili date

Se la Roma passa, giocherà le due semifinali il 2 e 9 maggio, rendendo di fatto impraticabile un recupero in quelle due settimane. Al vaglio, come possibile prima data utile (come da regolamento) ci sarebbe il 25 aprile: la Roma giocherà lunedì 22 alle 18.30 il posticipo all’Olimpico contro il Bologna, poi martedì e mercoledì sono in programma le due semifinali di ritorno di Coppa Italia (Lazio-Juventus martedì e Atalanta-Fiorentina mercoledì, entrambe alle ore 21), mentre giovedì al momento non sono previsti match. Un’altra possibile data cadrebbe nella settimana fra il 13 e il 19 maggio (con la finale di Coppa Italia fissata per mercoledì 15), ma solo se la Roma non dovesse qualificarsi alla finale di Europa League (22 maggio a Dublino): in quel caso, infatti, la società chiederebbe l’anticipo della penultima giornata di campionato a venerdì 17, vanificando qualsiasi possibilità di recuperare i 20’ di Udinese-Roma in quella settimana. Eventualmente ci sarebbe anche mercoledì 29 maggio, ma dopo l’ultimo turno della Serie A. Ipotesi al momento assai remota.