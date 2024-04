Ndicka dimesso, previsti nuovi controlli a Roma

Il rientro a Roma

Poi una notte serena, una mattinata di ulteriori esami positivi e prima di rientrare a Roma, la visita in stanza di una coppia di tifosi romanisti e di un avversario amico. Quel Hassane Kamarà, centrocampista dell’Udinese, ivoriano come lui, che era rimasto vicino a Evan fino a tardi domenica, e poi è tornato in mattinata dopo l’allenamento. Nel comunicato la Roma ha voluto ringraziare tutti dall’arbitro al personale medico al pubblico, perchè tutti hanno messo al primo posto la salvaguardia della vita.