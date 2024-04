Tifosi attesi domenica ad Appiano per incitare la squadra alla vigilia del derby di lunedì. Se sarà scudetto, la festa col bus andrà in scena martedì. Dopo Inter-Lazio la premiazione e (forse), un maxi concerto allo stadio. Intanto in giornata è in programma una riunione organizzativa in comune a Milano, alla presenza del prefetto Claudio Sgaraglia, per entrare nel dettaglio di un piano di sicurezza

Milano si prepara alla festa scudetto dell'Inter . La prima data utile è lunedì prossimo, nel derby . Una prima volta assoluta (nella storia della Serie A mai una sfida fra Milan e Inter ha assegnato il titolo a una delle due squadre milanesi), un’eventualità che per i tifosi è sogno o incubo (a seconda dei colori). Ma anche una sfida significativa per le autorità in termini di ordine pubblico.

Milan-Inter è in programma lunedì, con calcio d’inizio alle ore 20.45 . San Siro tutto esaurito, ma solo un terzo dello stadio sarà interista (è il Milan padrone di casa in questo derby di ritorno). Dunque, nessuna festa organizzata o cerimoniale in campo in caso di scudetto, ma festa rimandata al pomeriggio del giorno dopo ( martedì 23 aprile ) quando inizierà il tragitto del pullman scoperto che porterà giocatori, staff e dirigenti dell’Inter da San Siro fino al Duomo , col consueto bagno di folla e il saluto ai tifosi.

Il piano di sicurezza

Nella giornata di oggi (mercoledì 17 aprile) è in programma una riunione organizzativa in comune a Milano, alla presenza del prefetto Claudio Sgaraglia, per entrare nel dettaglio di un piano di sicurezza che garantisca che le eventuali le celebrazioni si svolgano in un clima di festa e non degenerino in disordini. Fra le due tifoserie vige un patto di non belligeranza, ma questo non elimina il rischio di possibili tensioni causate da elementi isolati.