Nuovi esami ok per Ndicka: a riposo fino a lunedì

A Villa Stuart nuovi esami per il difensore giallorosso, dopo il malore accusato a Udine. Esito negativo per quanto riguarda possibili problemi cardiaci. Il giocatore rimarrà a riposo fino a lunedì, quando effettuerà nuovi controlli per la valutazione polmonare

Evan Ndicka ha sostenuto oggi nuovi esami a Villa Stuart, accertamenti di terzo livello che hanno dato esito negativo per quanto riguarda possibili problemi cardiaci. Il giocatore rimarrà a riposo fino a lunedì quando effettuerà nuovi controlli per la valutazione polmonare. Il difensore è stato dimesso lunedì dopo il ricovero e il quadro clinico era compatibile con quello di un trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro.

La ricostruzione dell'episodio



Al 73' di Udinese-Roma di domenica 14 aprile Evan Ndicka si è accasciato a terra toccandosi il petto. E' stato soccorso dai medici che lo hanno portato cosciente fuori dal campo in barella. Dopo un elettrocardiogramma allo stadio la decisione di ricoverarlo in ospedale. Gli accertamenti avevano escluso si fosse trattato di infarto.

Il comunicato della Roma del 15 aprile

Il giorno dopo (lunedì 15 aprile) il malore accusato in campo a Udine la Roma aveva pubblicato un comunicato sulle condizioni del difensore: "In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all’elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadio, il giocatore Evan Ndicka è stato ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria della misericordia di Udine. Sono stati effettuati controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca. Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata, il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore è stato dimesso e effettuerà ulteriori controlli a Roma".