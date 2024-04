Roma, ufficiale il rinnovo di De Rossi

La notizia arriva a poche ore dalla sfida di ritorno dei quarti di Europa League con il Milan: Daniele De Rossi e la Roma proseguiranno il loro percorso insieme anche al termine di questa stagione. L’annuncio ufficiale, a sorpresa soprattutto per le tempistiche, arriva sul sito del club giallorosso, in un comunicato firmato da Dan e Ryan Friedkin, e in una data non casuale: il giorno della partita che può valere la semifinale europea e in cui la Roma si gioca tanto della sua stagione. A sottolineare che quanto fatto da De Rossi alla guida della Roma per la proprietà è già sufficiente per meritarsi il rinnovo. L'ex centrocampista e capitano romanista era arrivato in panchina a metà gennaio, in sostituzione dell'esonerato José Mourinho, firmando un accordo fino a giugno. Ora l'ufficialità del prolungamento. Un progetto “a lungo termine”, per DDR, che “continuerà a ricoprire la carica di allenatore anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro” si legge nella nota del club giallorosso, che al momento non ha fornito la scadenza del nuovo accordo. Ma la certezza, da oggi, è che De Rossi sarà in panchina anche al termine di questa stagione.