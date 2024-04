Il georgiano, dopo la gastroenterite accusata ieri, è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a piena disposizione di Calzona per la sfida contro l’Empoli. L’allenatore azzurro riabbraccia anche Juan Jesus. Da capire se il difensore sarà o meno disponibile per il match di sabato del Castellani I NUMERI DELLA STAGIONE DEL NAPOLI

Buone notizie in casa Napoli. Dopo la leggera preoccupazione nata nella giornata di ieri, arrivano importanti novità sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, che aveva saltato l’allenamento di ieri per gastroenterite, è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di giovedì 18 aprile. La sua presenza, dunque, per la sfida di sabato alle ore 18:00 contro l’Empoli non è assolutamente a rischio. approfondimento Kvara non si allena, ma non preoccupa per Empoli

Non solo Kvara, anche Juan Jesus torna in gruppo Giornata particolarmente positiva per Calzona. Oltre a Kvara, infatti, anche Juan Jesus (che ha saltato per sciatalgia la sfida della scorsa settimana contro il Frosinone) è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe tornare a piena disposizione per il match del Castellani. Discorso diverso, invece, per Olivera che ha continuato a svolgere lavoro personalizzato.

Il report dell'allenamento "Il Napoli – si legge dal report del club – si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. Terapie per Contini. Kvaratskhelia e Juan Jesus hanno svolto intera seduta in gruppo. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo".