De Rossi: "Il messaggio ci ha toccato molto. Stiamo provando a rintracciarlo"

Parole forti e toccanti, che hanno coinvolto tutto il mondo del calcio e, in particolare, la Roma. Intervenuto in conferenza stampa, nella giornata di vigilia della sfida contro il Milan, De Rossi ha voluto mandargli un messaggio: "Al di là di banalizzare e di dire 'Vinceremo per te', quello che posso garantire, a lui ma anche a tutti i tifosi, è l’impegno che metteremo in ogni partita. Il messaggio ci ha toccato particolarmente: la società lo sta cercando e vorrebbe rintracciarlo. Ha coinvolto noi, ma anche ex colleghi. Viviano, per esempio, era in lacrime. Se avesse voglia, deve sapere che lo stiamo cercando".