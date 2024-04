Roma, le parole di De Rossi LIVE

Come sta Ndicka? Anche voi avete dato una lezione di umanità non così scontata?

"Sta bene, per quanto possa star bene un ragazzo che ha subito questo pneumotorace che sicuramente è una cosa fastidiosa ma non quella che pensavamo sul campo e ci ha fatto spaventare. Penso che ognuno ne tragga l'insegnamento che vuole, se c'è un insegnamento da prendere. Abbiamo preso un sacco di complimenti su una cosa che per me è abbastanza normale. Abbiamo gestito tutti quello che sembrava sensato fare, poi se qualcuno ne può trarre insegnamento vuol dire che non siamo messi tanto bene nel mondo. Penso che ogni allenatore avrebbe reagito come ho fatto io e ogni giocatore si sarebbe irrigidito non sapendo le condizioni del compagno. Non ci sono insegnamenti, ma dei momenti in cui uno deve fare quello che è giusto e normale. Noi siamo stati molto uniti, non c'era uno che voleva continuare a giocare. È bello vedere che ci scopriamo famiglia anche in questi momenti"