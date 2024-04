Dopo la sconfitta con l'Empoli, l'allenatore del Napoli si assume tutte le responsabilità: "Approccio sbagliato, ma la colpa è mia che non ho trasmesso alla squadra la voglia di raggiungere certi traguardi. Quando sono arrivato non pensavo di trovare una situazione così: ora bisogna lavorare sull'orgoglio". Poi sulla contestazione dei tifosi: "Dobbiamo accettarla, mi scuso con loro" CLASSIFICA - PAGELLE

Il decimo ko in campionato del Napoli è quello che forse "certifica" la fine delle speranze di raggiungere un posto in Champions per la squadra campione d'Italia in carica. Francesco Calzona, dopo la sconfitta con l'Empoli, si assume tutte le responsabilità, e di fatto lo conferma: "Champions? Se non vinciamo le partite e addirittura le perdiamo è difficile pensare a questo traguardo. Dobbiamo entrare prima in partita, non abbiamo mai un approccio come si deve. C'è un dato sconcertante, siamo la squadra che ha segnato meno nei primi 15'.".

"Il potenziale c'è, ma senza aggressività..." L'approccio alla gara ma anche l'atteggiamento quando la squadra non è in possesso di palla e dovrebbe riconquistarla sono al centro dell'analisi di Calzona, senza sconti né scusanti. "L'approccio alla partita è stato feroce da parte dell'Empoli mentre noi siamo entrati in campo molli e timidi. Questa cosa è inconcepibile, ma la responsabilità è mia che non sono riuscito a comunicare alla squadra la voglia di arrivare il più lontano possibile. Siamo troppo leziosi, e il problema della mancanza di rabbia per riconquistare la palla ce lo portiamo dietro da quando sono arrivato. La colpa è mia, non sono riuscito a far capire quanto sia importante il recupero alto della palla. Il potenziale offensivo è importante, ma bisogna stare su per sfruttarlo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma senza mai tirare in porta".