Sarà Cuadrado l’unico indisponibile nel derby di Milano che per l’Inter potrebbe valere lo scudetto in caso di vittoria. Inzaghi ritrova Pavard e Lautaro, squalificati contro il Cagliari: entrambi partiranno dal 1’. Per il resto solito undici con Acerbi e Bastoni a completare la difesa, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, Dimarco a sinistra e Thuram accanto a Lautaro. Unico ballottaggio quello tra Darmian e Dumfries sulla fascia destra. Le ultime news da Matteo Barzaghi

PROBABILI FORMAZIONI 33^GIORNATA