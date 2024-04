A Madrid per la cerimonia dei Laureus World Sports Award (diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 20), il Pallone d’Oro '87 ed ex milanista parla del suo connazionale protagonista al Bologna: “E’ bravo, l’ho visto giocare con mio figlio: fa gol facilmente e cerca la posizione giusta, per lui è naturale. Anche il ct dell’Olanda Koeman deve tenerlo d’occhio. Ma deve scegliere una squadra che sia il meglio per lui, sarei contento di vederlo al Milan”