A Cagliari è stato uno degli ultimi ad arrendersi, dando il via alla rimonta della Juventus con uno splendido gol su punizione (il 16° del suo campionato, il 17° in stagione). E il giorno dopo il pareggio dei bianconeri all'Unipol Domus, Dusan Vlahovic è il primo a spronare il gruppo in vista del finale di stagione. "Niente scuse, niente alibi. Dobbiamo fare meglio e chiudere al meglio questa stagione. Noi vogliamo vincere e vogliamo farlo con voi", il messaggio su Instagram dell'attaccante serbo. Insomma, nessun pensiero alle polemiche arbitrali, ma soltanto una gran voglia di ripartire. Di tornare a vincere. E di riconquistare la qualificazione in Champions League.