Entusiasmo e tantissimi tifosi ad Appiano, alla vigilia del derby che può dare scudetto e seconda stella all'Inter. Talmente tanti tifosi nerazzurri -circa 2000- da costringere Denzel Dumfries a dover entrare a piedi nel centro sportivo per l'allenamento. A un certo punto per la grande folla che si è radunata all'esterno, è diventato impossibile procedere in macchina. Così l'olandese ha trovato l'unica alternativa possibile: è sceso dall'auto e ha fatto l'ultimo tratto camminando

MILAN-INTER, LA VIGILIA