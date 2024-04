De Rossi in conferenza stampa ha confermato la non convocazione di Lukaku e la presenza dal 1' di uno tra Abraham (favorito) e Azmoun. Davanti Dybala ed El Shaarawy, mentre in difesa Karsdorp e Angeliño sono i favoriti sulle fasce. Thiago Motta perde Ferguson per tutta la stagione: c’è Urbanski sulla trequarti

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT