Le lacrime del capitano nerazzurro dopo la vittoria dello scudetto: "Mi viene da piangere, è un sogno. Abbiamo lavorato e sofferto tanto, ci meritavamo questa gioia. La dedica è per la mia famiglia e per i miei figli che sono la cosa più bella che la vita mi ha regalato. Rinnovo? Dobbiamo trovare l'accordo con la società, ora voglio godermi questa vittoria e lo scudetto"

Lacrime di gioia per Lautaro Martinez , al secondo scudetto con l' Inter ma al primo da capitano: " Mi viene da piangere, è un sogno - ha dichiarato su Dazn. Abbiamo lavorato e sofferto tanto, ci meritavamo questa soddisfazione. Lo voglio dedicare alla mia famiglia che è in Argentina , ai miei figli e a tutti i compagni. I miei figli sono la cosa più bella che la vita mi ha regalato , poi nel calcio si vince e si perde ma ora la felicità è doppia".

"Siamo entrati nella storia di questo grande club"

"L'ho detto ai ragazzi, ci trovavamo in una situazione che non era mai capitata e dovevamo approfittarne - ha continuato Lautaro. Ora tutto lo stadio è nostro. Dobbiamo continuare su questa strada, da quando sono arrivato abbiamo iniziato un percorso importante. Ho già vinto tanti titoli, ma dobbiamo continuare così volendo sempre di più". In chiusura una battuta sul rinnovo di contratto: "Speriamo di trovare un accordo con la società. Ora voglio godermi questa vittoria e lo scudetto perché è da quest'estate che stiamo lavorando tantissimo. Siamo entrati nella storia di questo grande club, siamo molto felici".